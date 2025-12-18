Ausschüsse entscheiden künftig Sobernheimer Stadtrat nimmt Ruegenberg an die Kandare Silke Jungbluth-Sepp 18.12.2025, 11:46 Uhr

i Die Stadtratssitzung hatte so viele Zuschauer angelockt, dass rundherum zusätzliche Stühle aufgestellt wurden. Sie wurden Zeugen, als der Stadtrat die Befugnisse des Bürgermeisters durch eine Satzungsänderung deutlich einschränkte. Silke Jungbluth-Sepp

Der Bad Sobernheimer Stadtrat will künftig mitreden und Alleingänge des Stadtbürgermeisters verhindern. Künftig entscheiden die Ausschüsse über nahezu alle Auftragsvergaben. Neue Beigeordnete sind nach den Rücktritten der bisherigen nicht in Sicht.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) muss weiterhin ohne Beigeordnete auskommen. Zudem hat der Stadtrat in der Sitzung am Mittwochabend vor ungewöhnlich vielen Zuschauern Ruegenbergs Befugnisse durch eine Satzungsänderung massiv eingeschränkt.







