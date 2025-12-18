Sobernheimer Stadtrat nimmt Ruegenberg an die Kandare

Der Bad Sobernheimer Stadtrat will künftig mitreden und Alleingänge des Stadtbürgermeisters verhindern. Künftig entscheiden die Ausschüsse über nahezu alle Auftragsvergaben. Neue Beigeordnete sind nach den Rücktritten der bisherigen nicht in Sicht.
Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) muss weiterhin ohne Beigeordnete auskommen. Zudem hat der Stadtrat in der Sitzung am Mittwochabend vor ungewöhnlich vielen Zuschauern Ruegenbergs Befugnisse durch eine Satzungsänderung massiv eingeschränkt.