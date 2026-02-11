Bauarbeiten im Kaisersaal
Sobernheimer Stadtparty kann nicht am 13. März steigen
Im Kaisersaal Bad Sobernheim muss die Notbeleuchtung instand gesetzt werden. Solange sind dort keine größeren Abendveranstaltungen möglich. Das heißt, die Jugendparty kann nicht am 13. März steigen.
Silke Jungbluth-Sepp

Gibt es die Stadtparty im Kaisersaal oder nicht? Und wann? Weil es Mängel an der Notbeleuchtung gibt, ist der geplante Termin nicht zu halten. Zudem steht noch die Entscheidung über das 4000-Euro-Budget aus, das der Stadtchef bereits zugesagt hatte.

Klar ist: Die geplante Stadtparty für Jugendliche kann nicht am 13. März stattfinden. Der Grund hat mit dem Kaisersaal als Veranstaltungsort zu tun. Denn es gibt dort neu entdeckte Mängel an der Notbeleuchtung, sodass der Saal vorerst abends nicht genutzt werden darf, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) im Stadtrat Ende Januar mitgeteilt hatte.

