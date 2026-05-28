Ausschuss hat viele Fragen
Sobernheimer Stadtchef wegen Konzeptauftrag in Kritik
Im engen Dreieck folgten die Ausschussmitglieder den Ausführungen der IB-Mitarbeiter (hinten), die die Arbeit des Jugendzentrums
Im engen Dreieck folgten die Ausschussmitglieder den Ausführungen der IB-Mitarbeiter (hinten), die die Arbeit des Jugendzentrums präsentierten.
Wilhelm Meyer

Warum hat Stadtchef Ruegenberg 12.000 Euro für ein neues Marketing- und Designkonzept vergeben? Die Gremien fordern Transparenz, da die Stadt bereits Konzepte zur Stadtmarke hat und auch ein Stadtlogo. Im Ausschuss blieben diese Fragen offen. 

Lesezeit 3 Minuten
Gut, dass es im Gesellschaftsausschuss mit der Vorstellung „Gesundheitsdialog“ von Jonas Klipsch auch ein Thema gab, dem nicht ein Rattenschwanz von offenen Fragen anhing, die Sobernheims Stadtchef Roland Ruegenberg dem Gremium beantworten sollte – so wie es bei den übrigen Themen notwendig war.

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