Ausschuss hat viele Fragen Sobernheimer Stadtchef wegen Konzeptauftrag in Kritik Silke Jungbluth-Sepp

Wilhelm Meyer 28.05.2026, 12:17 Uhr

i Im engen Dreieck folgten die Ausschussmitglieder den Ausführungen der IB-Mitarbeiter (hinten), die die Arbeit des Jugendzentrums präsentierten. Wilhelm Meyer

Warum hat Stadtchef Ruegenberg 12.000 Euro für ein neues Marketing- und Designkonzept vergeben? Die Gremien fordern Transparenz, da die Stadt bereits Konzepte zur Stadtmarke hat und auch ein Stadtlogo. Im Ausschuss blieben diese Fragen offen.

Gut, dass es im Gesellschaftsausschuss mit der Vorstellung „Gesundheitsdialog“ von Jonas Klipsch auch ein Thema gab, dem nicht ein Rattenschwanz von offenen Fragen anhing, die Sobernheims Stadtchef Roland Ruegenberg dem Gremium beantworten sollte – so wie es bei den übrigen Themen notwendig war.







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