Kirmes und Markt gerettet? Sobernheimer Stadtchef soll eine Interimslösung finden Silke Jungbluth-Sepp 29.01.2026, 14:00 Uhr

i Vorläufige Entwarnung für Kirmesfans: Der Bad Sobernheimer Stadtrat hat Bürgermeister Ruegenberg aufgefordert, sowohl die Johanniskerb als auch den Ostermarkt umzusetzen – bei Bedarf mit externer Unterstützung. Christoph Müller/Stadt Bad Sobernheim. Christioph Müller Stadt Bad Sobernheim

Sobernheims Veranstaltungsmanagement und Stadtmarketing sind nach einer Kündigungswelle verwaist. Doch Kirmes und Ostermarkt stehen an. Der Rat erwartet vom Stadtchef interne oder externe Zwischenlösungen. Dieser hatte mit Absage der Events gedroht.

Was wird aus der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Osterkrammarkt? Nachdem die Stelle des städtischen Veranstaltungsmanagements verwaist ist und der Stadtrat erst in den Haushaltsberatungen über Neubesetzungen entscheiden will, braucht es eine Interimslösung.







Artikel teilen

Artikel teilen