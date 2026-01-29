Sobernheims Veranstaltungsmanagement und Stadtmarketing sind nach einer Kündigungswelle verwaist. Doch Kirmes und Ostermarkt stehen an. Der Rat erwartet vom Stadtchef interne oder externe Zwischenlösungen. Dieser hatte mit Absage der Events gedroht.
Lesezeit 3 Minuten
Was wird aus der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Osterkrammarkt? Nachdem die Stelle des städtischen Veranstaltungsmanagements verwaist ist und der Stadtrat erst in den Haushaltsberatungen über Neubesetzungen entscheiden will, braucht es eine Interimslösung.