Das war 2025: Nahe und Glan Sobernheimer Stadtchef liefert viele Schlagzeilen Silke Jungbluth-Sepp 03.01.2026, 19:00 Uhr

i Seit November steht Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (2. von links) ohne seine drei Beigeordneten da. Trotz der Rücktrittsforderung aller Ratsfraktionen will er aber weitermachen. Silke Jungbluth-Sepp

Jahresrückblick: Der Sobernheimer Stadtchef ist 2025 für viele Schlagzeilen gut. Die überraschendsten gibt es im November, als alle Beigeordneten hinwerfen und ihn die vier Ratsfraktionen – auch Ruegenbergs Gruppe – zum Rücktritt auffordern.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat das ganze Jahr über immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mal für gute, weil er das Finanzierungspaket für die Umgestaltung des Freizeitparks geschnürt hat. Oder weil er dem Bad Kreuznacher Künstler Walter Brusius die Türen für ein Sommeratelier in der Großstraße öffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen