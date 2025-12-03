Sobernheimer Stadtchef fordert unbürokratische Lösung  

Neben dem Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich wird auch Allgemeinmediziner Christoph Willet 2026 aufhören, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg mitteilt. Er betont, dass für die Nentwich-Nachfolgerin sofortige Förderzusagen notwendig seien.
Der Schnellschuss des Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg), mit einer Spendensammlung für die Ansiedlungsförderung einer neuen Hausärztin zu sammeln, schlägt weiter Wellen. Sie will Nachfolgerin in der Praxis von Mediziner Michael Nentwich werden, der sich zum 31.