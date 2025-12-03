Ärger um Spendenaufruf Sobernheimer Stadtchef fordert unbürokratische Lösung Silke Jungbluth-Sepp 03.12.2025, 17:00 Uhr

Zwei Hausärzte hören nach Angaben des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg auf. Er verteidigt deshalb seinen Spendenaufruf und fordert unbürokratische Lösungen, um die Übernahme der Praxis Nentwich durch eine Ärztin finanziell zu unterstützen.

Neben dem Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich wird auch Allgemeinmediziner Christoph Willet 2026 aufhören, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg mitteilt. Er betont, dass für die Nentwich-Nachfolgerin sofortige Förderzusagen notwendig seien.

Der Schnellschuss des Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg), mit einer Spendensammlung für die Ansiedlungsförderung einer neuen Hausärztin zu sammeln, schlägt weiter Wellen. Sie will Nachfolgerin in der Praxis von Mediziner Michael Nentwich werden, der sich zum 31.







