Absage von Veranstaltungen? Sobernheimer Rat vermisst Vertrauen und Ehrlichkeit Silke Jungbluth-Sepp 14.01.2026, 09:00 Uhr

i Roland Ruegenberg beim Fassanstich: Nach den Rücktritten der Beigeordneten und der Kündigungswelle in der Stadtverwaltung sind Traditionsveranstaltungen wie Kirmes und Krammarkt in Gefahr. Die Fraktionen haben sich nun gemeinsam mit harscher Kritik am Stadtchef zu Wort gemeldet. Wilhelm Meyer

Der Konflikt um Sobernheims Stadtchef spitzt sich nach den Beigeordneten-Rücktritten und der Kündigungswelle in der Verwaltung zu. Nach Ruegenbergs Drohung, Kirmes und Ostermarkt abzusagen, äußern alle Fraktionen harsche Kritik an seiner Amtsführung.

Alle vier Stadtratsfraktionen reagieren gemeinsam auf die Äußerungen des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) zu einer möglichen Absage von Kirmes und Osterkrammarkt. Er macht – wie berichtet – den Stadtrat dafür verantwortlich, dass die neu eingestellte Veranstaltungsmanagerin gleich wieder gekündigt hat.







