Der Konflikt um Sobernheims Stadtchef spitzt sich nach den Beigeordneten-Rücktritten und der Kündigungswelle in der Verwaltung zu. Nach Ruegenbergs Drohung, Kirmes und Ostermarkt abzusagen, äußern alle Fraktionen harsche Kritik an seiner Amtsführung.
Lesezeit 3 Minuten
Alle vier Stadtratsfraktionen reagieren gemeinsam auf die Äußerungen des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) zu einer möglichen Absage von Kirmes und Osterkrammarkt. Er macht – wie berichtet – den Stadtrat dafür verantwortlich, dass die neu eingestellte Veranstaltungsmanagerin gleich wieder gekündigt hat.