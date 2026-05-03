Lange haben Eltern und Team der Kita Leinenborn darauf gewartet: Der Stadtrat hat die Mittel für die Hangsicherung und alle sicherheitsrelevanten Projekte freigeben. Für Investitionen in nicht dringliche neue Spielgeräte fehlt indes das Geld.
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In der Kita Leinenborn können Team und Eltern aufatmen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für die Hangsicherung sowie sämtliche „sicherheitsrelevanten“ Arbeiten gegeben. Die übrigen Punkte, die ebenfalls im Gesamtposten von 126.