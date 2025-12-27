Sobernheimer Rat hat Untersuchung längst beschlossen

In diesem Jahr reichte das Geld nicht für eine umfassende Untersuchung der Nahebrücke. Allerdings hat der Sobernheimer Rat schon im März festgelegt, dass die Analyse 2026 erfolgen soll. Trotzdem brachte der Stadtchef das Thema erneut in den Rat.
Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hatte vor der letzten Stadtratssitzung des Jahres in einer Pressemitteilung auf die Sanierungsbedürftigkeit der Nahebrücke in der Felkestraße hingewiesen. Er warnte: „Verschlechtert sich der Zustand der Brücke weiter, käme es zu Durchfahrtsbeschränkungen“ und forderte den Rat auf, einer umfassenden Brückenuntersuchung in einer Grundsatzentscheidung zuzustimmen, um die Schäden und den ...