Die Maschinenbaufirma des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg hat Insolvenz angemeldet. Die Firma hat seit 2014 ihren Sitz im historischen Marum-Gebäude. Wie ist es zur Insolvenz gekommen?
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Das Bad Sobernheimer Unternehmen Roland Ruegenberg GmbH ist insolvent, wie aus einer Übersicht des Amtsgerichts Bad Kreuznach hervorgeht. Demnach ist am 21. September durch das Gericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet worden, und zwar auf Antrag des Bad Sobernheimer Unternehmens selbst.