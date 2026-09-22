Krise der Automobilindustrie Sobernheimer Maschinenbaufirma Ruegenberg ist insolvent Silke Jungbluth-Sepp 22.09.2026, 18:00 Uhr

i Das Maschinenbauunternehmen von Roland Ruegenberg hat Insolvenz angemeldet. Der Firmensitz ist seit 2014 im historischen Marum-Fabrikgebäude in der Stadtmitte von Bad Sobernheim. Silke Jungbluth-Sepp

Die Maschinenbaufirma des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg hat Insolvenz angemeldet. Die Firma hat seit 2014 ihren Sitz im historischen Marum-Gebäude. Wie ist es zur Insolvenz gekommen?

Das Bad Sobernheimer Unternehmen Roland Ruegenberg GmbH ist insolvent, wie aus einer Übersicht des Amtsgerichts Bad Kreuznach hervorgeht. Demnach ist am 21. September durch das Gericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet worden, und zwar auf Antrag des Bad Sobernheimer Unternehmens selbst.







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