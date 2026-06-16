1996 erfolgte die Umbenennung des Gymnasiums in der Poststraße nach Lehmpastor Emanuel Felke. Und beim Schulfest zur Erinnerung daran kamen gut 500 ehemalige, um in ihrer alten Schule gemeinsam zu feiern.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 500 Ehemalige kamen, um „30 Jahre Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG)“ zu feiern. 1996 wurde aus der früheren Staatlich Neusprachlichen höheren Bildungsstätte am Amtsgericht, die 1961 mit dem Zusatz mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium in der Poststraße umzog, das heutige EFG.