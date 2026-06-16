Emanuel-Felke-Gymnasium Sobernheimer lassen Abistreiche und Anekdoten aufleben Bernd Hey 16.06.2026, 21:00 Uhr

i Erinnerungen wurden überall lebendig: Lehrer Karl "Charly" Hassbach (mit Shirt) kam von Glan an seine alte Wirkungsstätte angereist und strahlte als "Hahn im Korb" der Ehemaligen.... Bernd Hey. Bernd Hey.

1996 erfolgte die Umbenennung des Gymnasiums in der Poststraße nach Lehmpastor Emanuel Felke. Und beim Schulfest zur Erinnerung daran kamen gut 500 ehemalige, um in ihrer alten Schule gemeinsam zu feiern.

Mehr als 500 Ehemalige kamen, um „30 Jahre Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG)“ zu feiern. 1996 wurde aus der früheren Staatlich Neusprachlichen höheren Bildungsstätte am Amtsgericht, die 1961 mit dem Zusatz mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium in der Poststraße umzog, das heutige EFG.







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