Windpark Zollstock Sobernheimer Jörg Maschtowski ist sauer über Gebühren Silke Jungbluth-Sepp 08.09.2026, 14:00 Uhr

i Im Windpark Pferdsfeld sind im Juni 2023 sechs Windräder ans Netz gegangen. Auf dem bewaldeten Zollstock bei Bad Sobernheim ist ein weiterer Windpark mit acht Anlagen geplant. Silke Jungbluth-Sepp

Die Baugenehmigung für den Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim ist rechtskräftig. Allerdings hat die Kreisrechtsausschusssitzung zur Baugenehmigung ein Nachspiel. Jörg Maschtowski muss nun knapp 570 Euro Gebühren an die Kreisverwaltung zahlen.

Der Bad Sobernheimer CDU-Kommunalpolitiker Jörg Maschtowski kritisiert die Kreisverwaltung für ihren Gebührenbescheid nach der Kreisrechtsausschussentscheidung zum Windpark Zollstock. Maschtowski hatte als Privatperson Widerspruch gegen die Baugenehmigung der Kreisverwaltung für den Windpark eingelegt, war damit aber gescheitert.







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