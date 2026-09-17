Windpark Zollstock Sobernheimer Jörg Maschtowski bekommt 130 Euro zurück Silke Jungbluth-Sepp 17.09.2026, 15:00 Uhr

i Windkraftgegner Jörg Maschtowski (CDU) hat mit seinem Widerspruch einen kleinen Erfolg erzählt. Statt knapp 570 Euro muss er nun nur noch rund 440 Euro an Gebühren bezahlen, nachdem er vor dem Kreisrechtsausschuss mit seinen Argumenten gegen den Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim gescheitert war. M. Maschtowski

Die Baugenehmigung für den Windpark Zollstock ist rechtskräftig. Allerdings hatte die Kreisrechtsausschusssitzung zur Baugenehmigung ein Nachspiel. Jörg Maschtowski sollte knapp 570 Euro Gebühren zahlen. Nun fällt die Summe etwas niedriger aus.

Sein Widerspruch gegen den Gebührenbescheid der Kreisverwaltung hat sich ausgezahlt: Der Bad Sobernheimer CDU-Kommunalpolitiker Jörg Maschtowski muss nurmehr 438,90 Euro an Gebühren an die Kreisverwaltung zahlen, nachdem er mit seinem Vorgehen gegen den Windpark Zollstock vor dem Kreisrechtsausschuss gescheitert war.







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