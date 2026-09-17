Die Baugenehmigung für den Windpark Zollstock ist rechtskräftig. Allerdings hatte die Kreisrechtsausschusssitzung zur Baugenehmigung ein Nachspiel. Jörg Maschtowski sollte knapp 570 Euro Gebühren zahlen. Nun fällt die Summe etwas niedriger aus.
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Sein Widerspruch gegen den Gebührenbescheid der Kreisverwaltung hat sich ausgezahlt: Der Bad Sobernheimer CDU-Kommunalpolitiker Jörg Maschtowski muss nurmehr 438,90 Euro an Gebühren an die Kreisverwaltung zahlen, nachdem er mit seinem Vorgehen gegen den Windpark Zollstock vor dem Kreisrechtsausschuss gescheitert war.