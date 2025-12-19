Stadtrat informiert sich Sobernheimer Hotelprojekt: Viel Frust bei Investor Kehl Silke Jungbluth-Sepp 19.12.2025, 11:00 Uhr

i Hotelier Felix Kehl berichtete im Stadtrat von seinen Erfahrungen. Silke Jungbluth-Sepp

Der Frust bei Hotelier Felix Kehl ist groß. Im Bad Sobernheimer Stadtrat berichtet er über ernüchternde Erfahrungen mit Stadtbürgermeister Ruegenberg. Der offenbar ohne Kehls Wissen beschlossene Grundstückspreis ist nur ein Punkt auf seiner Liste.

Beim geplanten Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim ist Sand ins Getriebe geraten. Jedenfalls empfindet das Investor Felix Kehl so, der das Projekt gemeinsam mit seiner Frau Elisa Marie plant. Beide führen den Schmidtburger Hof in Weiler in neunter Generation und hatten 2023 vom Stadtrat den Zuschlag für ein Drei-Sterne-Plus-Hotel garni am Obertor bekommen.







