Sobernheim: Zwei Widersprüche gegen Windpark Zollstock

Bis vergangene Woche war die Genehmigung für den Windpark Zollstock in der „verlängerten Offenlage“. Bisher sind zwei Widersprüche gegen die Genehmigung bei der Kreisverwaltung eingegangen. Nun hat der Kreisrechtsausschuss das Wort.
Die Baugenehmigung für den Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim hat die Kreisverwaltung am 2. Oktober erteilt. Mittlerweile liegen nach Angaben von Kreispressesprecherin Simone Mager zwei Widersprüche gegen die Genehmigung der insgesamt acht Windkraftanlagen vor, die das Unternehmen RWE dort aufbauen will.