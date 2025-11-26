Kreisrechtsausschuss am Zug Sobernheim: Zwei Widersprüche gegen Windpark Zollstock 26.11.2025, 11:00 Uhr

i Protestschilder gegen den Windpark Zollstock: Gegner des Projekts wollen juristisch gegen das Projekt vorgehen. Bisher sind zwei Widersprüche gegen die Baugenehmigung beim Kreis eingegangen. Silke Jungbluth-Sepp

Bis vergangene Woche war die Genehmigung für den Windpark Zollstock in der „verlängerten Offenlage“. Bisher sind zwei Widersprüche gegen die Genehmigung bei der Kreisverwaltung eingegangen. Nun hat der Kreisrechtsausschuss das Wort.

Die Baugenehmigung für den Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim hat die Kreisverwaltung am 2. Oktober erteilt. Mittlerweile liegen nach Angaben von Kreispressesprecherin Simone Mager zwei Widersprüche gegen die Genehmigung der insgesamt acht Windkraftanlagen vor, die das Unternehmen RWE dort aufbauen will.







Artikel teilen

Artikel teilen