Streit um Förderprogramme Sobernheim verzichtet aus Personalnot auf Geld Silke Jungbluth-Sepp 30.12.2025, 08:00 Uhr

i Der Poetry-Slam im Bad Sobernheimer Marum-Park lockte viele Interessierte an. Dieses Projekt ist eines der Projekte, die dank der Förderung entstanden sind. Tjorven Lamb

Wie fällt die Bilanz der beiden Innenstadt-Förderprogramme für Bad Sobernheim aus? Viel Geld wurde nicht abgerufen, und ansonsten sind im Stadtrat viele Fragen offen geblieben.

In so ziemlich jeder Sitzung von Rat und Ausschüssen der Stadt Bad Sobernheim steht seit Monaten ein Punkt auf der Tagesordnung: Der Stand der Projekte „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ und „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ (MII). Immer wieder forderte der Rat einen kurzen Überblick über beide Projekte, die viel Geld für die Belebung der Innenstadt bereitgestellt hatten.







