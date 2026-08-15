Während die Band Sturmfrei noch immer auf ihre Gage von der Sobernheimer Johanniskerb wartet, hat sich Meisenheim nach drei Jahren von Festwirt und Brunnenfest-Organisator Justin Braun getrennt.
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Das Hin und Her um die Organisation der Bad Sobernheimer Johanniskerb hat seit Dezember viele Schlagzeilen gemacht. Erst die Notwendigkeit der externen Vergabe nach der Kündigung der städtischen Veranstaltungsmanagerin, dann Querelen mit den Schaustellerorganisationen, dann die in letzter Minute dem Rat vorgelegte und gescheiterte Erhöhung der Standgebühren.