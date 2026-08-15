Brunnenfest künftig ohne Braun
Sobernheim und Meisenheim: Feste liefern Schlagzeilen 
Alle Jahre wieder lockt das Heimbacher Brunnenfest am ersten Wochenende im Juli zahlreiche Besucher zum Festplatz ins Heimbachta
Alle Jahre wieder lockt das Heimbacher Brunnenfest am ersten Wochenende im Juli zahlreiche Besucher zum Festplatz ins Heimbachtal - und das schon seit 1835. Allerdings wird das nächste Brunnenfest ohne Organisator Justin Braun über die Bühne gehen.
Roswitha Kexel

Während die Band Sturmfrei noch immer auf ihre Gage von der Sobernheimer Johanniskerb wartet, hat sich Meisenheim nach drei Jahren von Festwirt und Brunnenfest-Organisator Justin Braun getrennt. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Hin und Her um die Organisation der Bad Sobernheimer Johanniskerb hat seit Dezember viele Schlagzeilen gemacht. Erst die Notwendigkeit der externen Vergabe nach der Kündigung der städtischen Veranstaltungsmanagerin, dann Querelen mit den Schaustellerorganisationen, dann die in letzter Minute dem Rat vorgelegte und gescheiterte Erhöhung der Standgebühren.
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