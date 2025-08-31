Viel Unklarheit herrscht über die konkreten Pläne und Auswirkungen des geplanten Windparks Zollstock im Bad Sobernheimer Stadtforst. In Kürze ist das Genehmigungsverfahren abgeschlossen und RWE will nun endlich die Bürger informieren.

Schon lange warten die Bad Sobernheimer auf genauere Informationen zum geplanten Windpark Zollstock im Stadtforst, wo sich künftig bis zu acht Windräder drehen sollen – wenn es nach den Plänen des Betreibers RWE geht.

Nachdem RWE nicht bereit war, die Öffentlichkeit frühzeitig im Genehmigungsverfahren zu informieren, sondern erst die Baugenehmigung abwarten wollte, und deshalb die vor den Sommerferien von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg geplante Infoveranstaltung nicht zustande gekommen war, gibt es nun einen konkreten Termin: Die Bürgerveranstaltung ist für Freitag, 11. September, von 17 bis 20 Uhr im Kaisersaal terminiert, teilte Ruegenberg auf Anfrage dieser Zeitung mit. „Der Termin ist als ‚Infomarkt‘ geplant.“ Einladen werde RWE.

i Der Wald auf dem Zollstock hat mit seinen Moospolstern eine Schwammfunktion. Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan hat in der Nähe zudem Brunnen zur Trinkwasserversorgung der Felkestadt. Silke Jungbluth-Sepp

Zu diesem Zeitpunkt dürfte das Genehmigungsverfahren für den Windpark allerdings bereits abgeschlossen sein. Die Kreisverwaltung, die für die Genehmigung zuständig ist, hatte die Entscheidung für das dritte Quartal angekündigt. Weil es sich um ein vereinfachtes Verfahren handelt, hatten bislang weder Stadt- und Verbandsgemeindebürgermeister noch Ratsmitglieder oder die Öffentlichkeit die Möglichkeit, Einblick in die Verfahrensschritte, die Gutachten oder die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu nehmen. Das hat der Bund so festgelegt, um den Windradausbau zu beschleunigen. RWE hatte im Juli auf Anfrage mitgeteilt, dass eine Bürgerinformation erst „zeitnah nach Erhalt der Genehmigung“ möglich sei.

Konkret plant der Investor acht Windräder auf der Eignungsfläche nördlich der Stadt und südlich des Gewerbegebiets Pferdsfeld, links und rechts der Kreisstraße 20. Fünf der Anlagen sollen auf Sobernheimer Grund errichtet werden, zwei auf Nußbaumer Gemarkung und eine auf Monzinger Gebiet. Die Planungen nennen eine Höhe von 165 Metern bis zur Gondel und einen Rotordurchmesser von 170 Metern, sodass die Anlagen mit den Rotorblattspitzen auf eine Gesamthöhe von rund 250 Metern kommen. Unmittelbar neben drei der geplanten Windräder grenzt der Heil- und Aktivwald an, den die Stadt 2023 für Ruhesuchende, Naturliebhaber und Familien eröffnet hatte.

Unterdessen formiert sich juristischer Widerstand gegen das Projekt durch eine Gruppe von Bürgern aus Bad Sobernheim und Umgebung. Sie bitten um Spenden, um einen „erfahrenen Anwalt zu finanzieren, der die Erfolgsaussichten einer Klage prüft“, heißt es in dem Aufruf der Gruppierung um Beate Frank und Alois Schwahn. Dafür würden 7000 Euro benötigt. Ziel sei es, „das bedrohte Waldgebiet in letzter Minute zu retten und damit die Stadt als Kurstadt zu erhalten.“ Hinter dem Aufruf stehe keine Organisation, sondern besorgte Bürger, die zum Teil in Naturschutzinitiativen aktiv sind, zum Teil aber auch nicht, erläuterte der Schweinschieder Schwahn. „Wir haben eine kleine Chance, die Natur zu schützen. Es geht nicht um eine allgemeine Anti-Windkraft-Aktion, sondern um den Schutz dieses speziellen Gebiets.“

Ansprechpartner ist Beate Frank, Telefon 0171/5373706 oder E-Mail an dr.frank@spuerhin.de