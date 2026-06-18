Fraktionen setzen auf Aufsicht
Sobernheim: Ruegenberg ignoriert Rücktrittsforderungen 
Am Mittwoch forderte die Ratsmehrheit den Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) zum Rücktritt au
Am Mittwoch forderte die Ratsmehrheit den Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) zum Rücktritt auf. Er antwortete mit einem Wort: "Nein."
Silke Jungbluth-Sepp

Die Amtsführung des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg lässt aus Sicht des Stadtrats und Bürgern zu wünschen übrig. Nun gibt es neue Rücktrittsforderungen und die Ratsmehrheit schaltet die Kommunalaufsicht ein.

Lesezeit 3 Minuten
„Herr Stadtbürgermeister, wann treten Sie zurück?“: Dieser Frage einer Bürgerin gleich zu Beginn der Bad Sobernheimer Stadtratssitzung an Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) folgte kurz darauf eine neuerliche gemeinsame Rücktrittsaufforderung durch die Stadtratsmehrheit.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren