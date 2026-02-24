Ruegenberg und das Geld Sobernheim: Neuer Haushalt mit noch höherer Forderung Silke Jungbluth-Sepp 24.02.2026, 20:01 Uhr

i Auf insgesamt 146.755 Euro summieren sich die Verdienstausfall-Forderungen, die der ehrenamtliche Stadtbürgermeister von Bad Sobernheim geltend macht. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Schon im vergangenen Jahr waren die Geldforderungen von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg Diskussionsthema im Rat und bei den Bürgern. Für 2026 hat der Unternehmer noch einmal nachgelegt, und will zudem nun auch eine Sekretärin.

Schon vergangenes Jahr hatte der ehrenamtliche Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) mit seinen finanziellen Forderungen für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte er 30.000 Euro Verdienstausfall geltend macht – zusätzlich zu den 29.







