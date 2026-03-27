Ärger im Bauausschuss Sobernheim: Keine Entscheidung über Kita Leinenborn Bernd Hey 27.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Bauausschus besichtigte die Kita im Leinenborn. Weil der Hang immer mehr abrutscht und Sanierungsbedarf besteht, drängt die Zeit. Allerdings war der Abschluss nicht beschlussfähig. Bernd Hey. Bernd Hey.

Frust im Bad Sobernheimer Bauausschuss: Weil das Gremium nicht beschlussfähig war, gab es weder eine Entscheidung über die Hangsanierung der Kita Leinenborn noch über Elektroarbeiten im Kaisersaal. Laut wurde stattdessen Kritik am Stadtchef.

Mehr Frust als Lust im Bad Sobernheimer Bauausschuss unter Vorsitz von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg): Nach einem Vor-Ort-Termin zur Hangsicherung in der Kita Leinenborn war das Gremium im Rathaus nicht beschlussfähig. Die Hängepartie geht weiter.







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