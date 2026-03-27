Frust im Bad Sobernheimer Bauausschuss: Weil das Gremium nicht beschlussfähig war, gab es weder eine Entscheidung über die Hangsanierung der Kita Leinenborn noch über Elektroarbeiten im Kaisersaal. Laut wurde stattdessen Kritik am Stadtchef.
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Mehr Frust als Lust im Bad Sobernheimer Bauausschuss unter Vorsitz von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg): Nach einem Vor-Ort-Termin zur Hangsicherung in der Kita Leinenborn war das Gremium im Rathaus nicht beschlussfähig. Die Hängepartie geht weiter.