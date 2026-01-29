Seit gut einem Jahr wird im Bad Sobernheimer Priorhof gebaut, umgebaut und saniert. Im November sind die Handwerker drinnen fertig, und Museumsleiterin Anke Wiechert plant mit ihren Mitstreitern schon die nächsten kleinen und großen Ausstellungen.
Noch bis November ist der Priorhof fest im Griff der Handwerker. Derzeit wird der Fahrstuhl montiert, den die Bürkle-Stiftung bezahlt hat, um das Heimatmuseum im ältesten Gebäude Bad Sobernheims barrierefrei zu machen, berichtet Museumsleiterin Anke Wiechert bei einem Rundgang über die Baustelle.