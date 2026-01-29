Priorhof-Umbau auf Zielgerade Sobernheim: Im Museum gibt es bald wieder was zu sehen Silke Jungbluth-Sepp 29.01.2026, 21:30 Uhr

i Museumsleiterin Anke Wiechert freut sich, dass die Umbauarbeiten des Priorhofs nach gut einem Jahr die Zielgerade erreicht haben. Neben dem neuen Toilettengebäude führt nun der neue Eingang in das älteste Haus der Stadt Bad Sobernheim. Auf der Rückseite gibt es künftig einen Aufzug, um barrierefrei alle Etagen erreichen zu können. Silke Jungbluth-Sepp

Seit gut einem Jahr wird im Bad Sobernheimer Priorhof gebaut, umgebaut und saniert. Im November sind die Handwerker drinnen fertig, und Museumsleiterin Anke Wiechert plant mit ihren Mitstreitern schon die nächsten kleinen und großen Ausstellungen.

Noch bis November ist der Priorhof fest im Griff der Handwerker. Derzeit wird der Fahrstuhl montiert, den die Bürkle-Stiftung bezahlt hat, um das Heimatmuseum im ältesten Gebäude Bad Sobernheims barrierefrei zu machen, berichtet Museumsleiterin Anke Wiechert bei einem Rundgang über die Baustelle.







Artikel teilen

Artikel teilen