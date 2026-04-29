Wo früher Betten Winkler in der Salinenstraße Matratzen und Kissen verkaufte, ist nun ein hochmodernes Geschäftshaus entstanden. Investor Wolfgang Jandt hat das Haus komplett saniert, insbesondere was die Energieeffizienz betrifft.
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Im Schatten des übermächtigen Salinenquartiers in der Salinenstraße (dort, wo es demnächst auch wieder weitergehen soll), ist leise und unaufgeregt ein Sanierungsobjekt zum Abschluss gebracht worden. Die Salinenstraße 35 erstrahlt im neuen Glanz. Das viergeschossige Gebäude wurde umfassend energetisch saniert und modernisiert.