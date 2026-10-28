Vorstellung am Freitag
So wurde die neue Naheweinmajestät 2026 gewählt
So sah das noch 2024 aus, als Zoé Keller de Almeida Soliz aus St. Katharinen zur Naheweinmajestät gekrönt wurde, zu ihrer Linken
So sah das noch 2024 aus, als Zoé Keller de Almeida Soliz aus St. Katharinen zur Naheweinmajestät gekrönt wurde, zu ihrer Linken stand ihr Laura Ludwig zur Seite. Im vergangenen Jahr war der Posten vakant. Am Freitag, 30. Oktober, soll die Naheweinmajestät 2026 enthüllt werden.
Eberwien/Archiv. Charlotte Eberwien

Nach einem Jahr Pause wurde die Naheweinkrone bereits Anfang Oktober wieder vergeben. Die Botschafterin ist gewählt, doch wer es ist, soll erst in einer festlichen Gala enthüllt werden. Das Wahlprozedere hatte es derweil in sich.

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Kreis Bad Kreuznach. Es gibt sie bereits, die neue Naheweinmajestät 2026. Sie hat den Bewerbungsprozess in kleiner Runde gemeistert, wurde von einer Fachjury ausgewählt und wird nach einem Jahr Pause wieder die Weine des Nahelandes repräsentieren. Und wer ist es?
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