So wird in Meisenheim Fastnacht gefeiert

Meisenheim zeigt, wie Fastnacht geht: Kappensitzung, Umzug und Party – doch ohne Helfer läuft nichts. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Die Karten sind fast weg, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Lesezeit 2 Minuten
Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzung des Meisenheimer Carneval Clubs (MCC) am Samstag, 31. Januar, 19.33 Uhr, im Gemeindehaus an der Obergasse lief ausgesprochen gut. Nur noch wenige Restkarten sind nach dem Vorverkauf im Skidorf auf dem Rapportierplatz zu haben.