Vorverkauf beim MCC läuft So wird in Meisenheim Fastnacht gefeiert Roswitha Kexel 08.01.2026, 06:00 Uhr

i Der frühere Vorsitzende Dirk Haas, Mitwirkende Natascha Caseday und Julia Ammann sowie Sitzungspräsidentin Petra Neumann (von links) und die Vorsitzende Franziska Weyand (nicht im Bild) haben gut lachen: Fast alle Karten für die Kappensitzung gingen im Vorverkauf weg. Christiane Lautenschläger

Meisenheim zeigt, wie Fastnacht geht: Kappensitzung, Umzug und Party – doch ohne Helfer läuft nichts. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Die Karten sind fast weg, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzung des Meisenheimer Carneval Clubs (MCC) am Samstag, 31. Januar, 19.33 Uhr, im Gemeindehaus an der Obergasse lief ausgesprochen gut. Nur noch wenige Restkarten sind nach dem Vorverkauf im Skidorf auf dem Rapportierplatz zu haben.







