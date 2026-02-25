Mit Farbe beschmiert
Mit Farbe verschmiert, Grabschmuck zerstört: Die Kirner Friedhofsverwaltung bittet um Hinweise.
Sebastian Schmitt

Ein Grab in Kirn wird immer wieder zum Ziel sinnloser Zerstörung: Farbe, zertrümmerte Figuren und gestohlener Schmuck. Wer steckt hinter den nächtlichen Attacken – und warum trifft es ausgerechnet diese Ruhestätte? Die Angehörigen sind fassungslos.

Wiederholte Sachbeschädigungen an einer Grabstätte beschäftigen seit mehreren Wochen die Friedhofsverwaltung in Kirn. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist bislang ein einzelnes Grab betroffen: Unbekannte verschmierten die Grabstätte mit Farbe, zerstörten mutwillig Engelfiguren und beschädigten oder entfernten weiteren Grabschmuck.

