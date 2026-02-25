Ein Grab in Kirn wird immer wieder zum Ziel sinnloser Zerstörung: Farbe, zertrümmerte Figuren und gestohlener Schmuck. Wer steckt hinter den nächtlichen Attacken – und warum trifft es ausgerechnet diese Ruhestätte? Die Angehörigen sind fassungslos.
Lesezeit 1 Minute
Wiederholte Sachbeschädigungen an einer Grabstätte beschäftigen seit mehreren Wochen die Friedhofsverwaltung in Kirn. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist bislang ein einzelnes Grab betroffen: Unbekannte verschmierten die Grabstätte mit Farbe, zerstörten mutwillig Engelfiguren und beschädigten oder entfernten weiteren Grabschmuck.