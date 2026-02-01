Baumkataster abgelehnt
So will Staudernheim mit seinen Bäumen umgehen
So klein unter einem großen Baum: vorn Anna-Lena Dixius, FLL-zertifizierte Baumkontrolleurin bei der Arbeit, (hinten von links) Bürgermeister Philipp Geib, Christiane Passon (Untere Naturschutzbehörde), Etienne Marx (Untere Naturschutzbehörde) und Diethelm Hahn (Bauhof)
Wilhelm Meyer

Baumzustandskontrollen in Staudernheim stehen an. Dabei will die Gemeinde jedoch auf Management der Verbandsgemeinde verzichten. Das sind die Pläne der Ortsgemeinde in Sachen Bäume. 

Lesezeit 2 Minuten
Dem digitalen Baumkatastermanagement der VG, so hatte Bürgermeister Philipp Geib schon in der Staudernheimer Ratssitzung vom August des Jahres mitgeteilt, wolle die Gemeinde nicht beitreten. Da die Ersteinschätzung des Katasters Bestand habe, sei eine Fortführung durch die Gemeinde selbst weit günstiger.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren