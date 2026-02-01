Baumkataster abgelehnt So will Staudernheim mit seinen Bäumen umgehen Wilhelm Meyer 01.02.2026, 13:00 Uhr

i So klein unter einem großen Baum: vorn Anna-Lena Dixius, FLL-zertifizierte Baumkontrolleurin bei der Arbeit, (hinten von links) Bürgermeister Philipp Geib, Christiane Passon (Untere Naturschutzbehörde), Etienne Marx (Untere Naturschutzbehörde) und Diethelm Hahn (Bauhof) Wilhelm Meyer

Baumzustandskontrollen in Staudernheim stehen an. Dabei will die Gemeinde jedoch auf Management der Verbandsgemeinde verzichten. Das sind die Pläne der Ortsgemeinde in Sachen Bäume.

Dem digitalen Baumkatastermanagement der VG, so hatte Bürgermeister Philipp Geib schon in der Staudernheimer Ratssitzung vom August des Jahres mitgeteilt, wolle die Gemeinde nicht beitreten. Da die Ersteinschätzung des Katasters Bestand habe, sei eine Fortführung durch die Gemeinde selbst weit günstiger.







