Nach höchstens etwa 1 Million Kilometer ist Schluss: Die GmbH will für 52 Millionen Euro alte Busse durch neue Elektrofahrzeuge ersetzen. Auch ein neuer Betriebshof in Wörrstadt ist geplant. Das hat seinen Preis – der Kreis soll für Kredite bürgen.

52 Millionen Euro schwer ist das Investitionspaket, das die Kommunalverkehr Rhein Nahe (KRN) in neue Fahrzeuge und einen neuen Betriebshof in Wörrstadt stecken will. Geld, das ad hoc nicht vorhanden ist. Wie Geschäftsführer Uwe Hiltmann am Montag dem Bad Kreuznacher Kreistag erklärt, braucht es daher einen Kredit. Dafür sind die Konditionen besser – es gibt also niedrigere Zinsen –, wenn der Kreis als einer der Hauptgesellschafter bürgt. So soll die Kommune eine sogenannte Ausfallbürgschaft übernehmen. Im Falle einer Insolvenz der KRN wird also der Kreis zur Kasse gebeten.

Darf der Kreis das überhaupt? „Ja, er sollte es sogar“, unterstreicht Landrätin Bettina Dickes (CDU) die Wichtigkeit der Beteiligung. Die kostspielige Investition besteht im Wesentlichen aus drei Projekten. Zunächst plant die 2021 gegründete KRN, zahlreiche gebrauchte Busse durch neue zu ersetzen.

„Ich erachte es als sinnvoll, einen Bus nach zehn bis zwölf Jahren auszutauschen.“

Uwe Hiltmann, Geschäftsführer der Kommunalverkehr Rhein-Nahe

36 neue Busse bis Sommer nächsten Jahres zur Flotte kommen. Dabei will man auf erneuerbare Energien setzen: 18 Vehikel treibt ein Elektromotor an, die 18 anderen beziehen ihre Kraft aus sogenannten HVO-Kraftstoffen. Dabei handelt es sich um Hydriertes Pflanzenöl (Hydrogenated Vegetable Oil), das in seinen Eigenschaften Dieselkraftstoff ähnelt, aber aus ökologischen Quellen stammt und damit die CO₂-Emission im Vergleich zu herkömmlichem Diesel um bis zu 90 Prozent senken soll. 17,26 Millionen Euro veranschlagt die KRN für die Anschaffung. Hiltmann spricht von einem „wichtigen Meilenstein für den Umstieg zu klimafreundlichen Antrieben“.

5000 Euro Fahrzeugkosten pro Monat

Auch die Instandhaltungskosten sollen dabei künftig sinken. Zum Vergleich: Ein 2015 zugelassener Bus (davon existieren fünf in der KRN-Flotte) kostet die GmbH monatlich durchschnittlich gut 5.100 Euro Wartung. Dagegen etwa 682 Euro monatlich verbuchen jeweils die 2022 beziehungsweise 2024 zugelassenen Busse – davon 44 in der KRN-Flotte. Hinzu kommen Aufwendungen für Reparaturen, etwa für Unfallschäden. „Ich erachte es als sinnvoll, einen Bus nach zehn bis zwölf Jahren auszutauschen.“

„Auch mit 70 Prozent der Leistung reicht es für uns vollumfänglich aus.“

KRN-Chef Uwe Hiltmann über den Batterieverschleiß in Elektrobussen

Bis dahin hat ein Fahrzeug etwa 750.000 bis 1 Million Kilometer auf dem Tacho, was rund 80.000 Kilometern pro Jahr entspricht. „Ältere Fahrzeuge fahren weniger“, berichtet der KRN-Chef. „Es macht wirtschaftlich Sinn, ein Fahrzeug rund zehn Jahre zu nutzen.“ Der Verschleiß betrifft auch die Batterien in Elektrobussen, deren Kapazität über die Jahre abnimmt. „Aber auch mit 70 Prozent der Leistung reicht es für uns vollumfänglich aus.“

Keine Chance für Wasserstoff

Und was ist mit Wasserstoff? Schließlich gehört der Kreis zum Wasserstoffprojekt „HyStarter“-Region, wie FDP-Chef Thomas Bursian zu bedenken gibt. Dabei scheiterte es Landrätin Dickes zufolge an der Versorgung durch Tankstellen.

Auch in den kommenden Jahren will die KRN auf Elektroantriebe setzen. So gehört zum Investitionspaket eine weitere Tranche Elektrobusse, und zwar 42 an der Zahl, die ab Herbst 2027 ins Naheland und Umgebung geliefert werden sollen. 21,37 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, um „bei Betrieb mit erneuerbarer Energie nahezu emissionsfrei“ zu fahren.

Und schließlich schlägt ein neuer Betriebshof in Wörrstadt mit 10,3 Millionen Euro zu Buche. Hier habe man bereits einen Bauantrag gestellt, so Hiltmann, der von einer „Freilandaufstellung ohne Hallen oder zusätzliche Dächer“ spricht. Mit dem neuen Standort im zentralen Bediengebiet verspricht sich die GmbH unter anderem weniger Leerkilometer.

„Die Pflichtaufgabe ÖPNV haben Sie dann trotzdem.“

Geschäftsführer Uwe Hiltmann über den Fall einer KRN-Insolvenz

Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion steht hinter der Bürgschaft des Kreises, schließlich wählt die finanzschwache Kommune damit die wirtschaftlichste Variante. Gibt es dazu eine Alternative? Auf Nachfrage von Herbert Drumm (Freie Wähler) wird klar: Wenn der Kreis die Bürgschaft nicht übernähme, und die KRN pleite ginge, wäre der Kreis aus dem Schneider – aber nur theoretisch. Denn Hiltmann betont an die Kreistagsmitglieder gerichtet: „Die Pflichtaufgabe ÖPNV haben Sie dann trotzdem.“ Der Kreistag stimmte der Bürgschaft mehrheitlich zu.