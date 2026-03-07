Um dem erdrückenden Platzmangel in der Bildungsstätte zu begegnen, will der Träger einige Kinder und Jugendliche künftig in die Burgschule nach Schloßböckelheim umleiten. Doch dort sind die Voraussetzungen schwierig: Ein großes Bauprojekt wäre nötig.
Lesezeit 3 Minuten
„Bad Kreuznach/Schloßböckelheim. Zu viele Schüler, zu wenig Platz: Die Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule leidet bereits seit Jahren unter sehr schwierigen Unterrichtsbedingungen. Erschwerend hinzu kommen Baumaßnahmen: Die energetische Sanierung des Gebäudes dauerte deutlich länger als erwartet, und als ob das alles nicht schon genug wäre, muss aktuell das Dach wegen Undichtigkeiten repariert werden.