Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach
So will der Kreis die schwierige Situation entschärfen
Die Schülerzahlen steigen, doch in der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule fehlt es schon jetzt überall an ausreichend Platz. Der K
Die Schülerzahlen steigen, doch in der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule fehlt es schon jetzt überall an ausreichend Platz. Der Kreis als Träger will dagegenwirken.
Markus Kilian

Um dem erdrückenden Platzmangel in der Bildungsstätte zu begegnen, will der Träger einige Kinder und Jugendliche künftig in die Burgschule nach Schloßböckelheim umleiten. Doch dort sind die Voraussetzungen schwierig: Ein großes Bauprojekt wäre nötig.

Lesezeit 3 Minuten
„Bad Kreuznach/Schloßböckelheim. Zu viele Schüler, zu wenig Platz: Die Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule leidet bereits seit Jahren unter sehr schwierigen Unterrichtsbedingungen. Erschwerend hinzu kommen Baumaßnahmen: Die energetische Sanierung des Gebäudes dauerte deutlich länger als erwartet, und als ob das alles nicht schon genug wäre, muss aktuell das Dach wegen Undichtigkeiten repariert werden.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren