Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach So will der Kreis die schwierige Situation entschärfen Markus Kilian 07.03.2026, 19:00 Uhr

i Die Schülerzahlen steigen, doch in der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule fehlt es schon jetzt überall an ausreichend Platz. Der Kreis als Träger will dagegenwirken. Markus Kilian

Um dem erdrückenden Platzmangel in der Bildungsstätte zu begegnen, will der Träger einige Kinder und Jugendliche künftig in die Burgschule nach Schloßböckelheim umleiten. Doch dort sind die Voraussetzungen schwierig: Ein großes Bauprojekt wäre nötig.

„Bad Kreuznach/Schloßböckelheim. Zu viele Schüler, zu wenig Platz: Die Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule leidet bereits seit Jahren unter sehr schwierigen Unterrichtsbedingungen. Erschwerend hinzu kommen Baumaßnahmen: Die energetische Sanierung des Gebäudes dauerte deutlich länger als erwartet, und als ob das alles nicht schon genug wäre, muss aktuell das Dach wegen Undichtigkeiten repariert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen