Ehrenämter hat sie bereits so einige, im April wird die 48-Jährige hauptamtliche Bürgermeisterin und folgt damit auf den scheidenden Marc Ullrich. Was die Feilbingerter Ortsbürgermeisterin mitbringt und wie es für ihre Gemeinde weitergeht.
Lesezeit 3 Minuten
Ortsbürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende im VG-Rat, Zweite Kreisbeigeordnete, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht, Engagierte im Musikverein und in der Fastnacht, dazu Ehefrau und Mutter von zwei Teenagern: Langeweile dürfte Andrea Silvestri schon jetzt nicht allzu häufig verspüren.