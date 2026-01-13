Neue Chefin in Bad Kreuznach So will Andrea Silvestri die VG in die Zukunft lenken Markus Kilian 13.01.2026, 21:00 Uhr

i Andrea Silvestri wurde im September zur neuen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gewählt. Wie bereitet sich die 48-Jährige auf das neue Amt vor, das sie am 17. April antritt? Markus Kilian

Ehrenämter hat sie bereits so einige, im April wird die 48-Jährige hauptamtliche Bürgermeisterin und folgt damit auf den scheidenden Marc Ullrich. Was die Feilbingerter Ortsbürgermeisterin mitbringt und wie es für ihre Gemeinde weitergeht.

Ortsbürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende im VG-Rat, Zweite Kreisbeigeordnete, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht, Engagierte im Musikverein und in der Fastnacht, dazu Ehefrau und Mutter von zwei Teenagern: Langeweile dürfte Andrea Silvestri schon jetzt nicht allzu häufig verspüren.







