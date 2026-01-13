Neue Chefin in Bad Kreuznach
So will Andrea Silvestri die VG in die Zukunft lenken
Andrea Silvestri wurde im September zur neuen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gewählt. Wie bereitet sich die 48-Jährige auf das neue Amt vor, das sie am 17. April antritt?
Markus Kilian

Ehrenämter hat sie bereits so einige, im April wird die 48-Jährige hauptamtliche Bürgermeisterin und folgt damit auf den scheidenden Marc Ullrich. Was die Feilbingerter Ortsbürgermeisterin mitbringt und wie es für ihre Gemeinde weitergeht.

Ortsbürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende im VG-Rat, Zweite Kreisbeigeordnete, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht, Engagierte im Musikverein und in der Fastnacht, dazu Ehefrau und Mutter von zwei Teenagern: Langeweile dürfte Andrea Silvestri schon jetzt nicht allzu häufig verspüren.

