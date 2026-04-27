Ob Streetfood-Festival oder Geburtstagsfeier: Die Teigflüsterer zaubern die italienischen Dauerbrenner in verschiedenen Varianten. Mit ihrem neuen Gefährt wollen die jungen Männer nun richtig loslegen.
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Er hat rund 250.000 Kilometer auf dem Buckel, ist 20 Jahre alt und in seinem Inneren herrscht zurzeit Baustelle: Ihren neuen Foodtruck wollen die Pizza Buddies in Hüffelsheim noch richtig hübsch machen – unter anderem mit eigenem Pizzaofen, Kühltruhe und stimmungsvoller Beleuchtung.