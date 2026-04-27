Neuer Foodtruck bietet Platz So verköstigen die Pizza Buddies das Naheland Markus Kilian 27.04.2026, 18:00 Uhr

i Elias Dilly (rechts) und Mike Bösand von den Pizza Buddies haben in einen neuen Foodtruck investiert. Damit wollen sie auf Events und privaten Feiern Pizzen anbieten. Doch bis dahin gibt es im Fahrzeug noch eine Menge zu tun. Markus Kilian

Ob Streetfood-Festival oder Geburtstagsfeier: Die Teigflüsterer zaubern die italienischen Dauerbrenner in verschiedenen Varianten. Mit ihrem neuen Gefährt wollen die jungen Männer nun richtig loslegen.

Er hat rund 250.000 Kilometer auf dem Buckel, ist 20 Jahre alt und in seinem Inneren herrscht zurzeit Baustelle: Ihren neuen Foodtruck wollen die Pizza Buddies in Hüffelsheim noch richtig hübsch machen – unter anderem mit eigenem Pizzaofen, Kühltruhe und stimmungsvoller Beleuchtung.







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