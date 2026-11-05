Was tun gegen die Hitze? So sollen Grundschulen der VG Nahe-Glan kühler werden Silke Jungbluth-Sepp 05.11.2026, 18:00 Uhr

i Der Hitzesommer 2026 hat gezeigt, dass in überhitzten Klassenräumen ein sinnvolles Lernen und Unterrichten nicht möglich ist. Daher fordern die Elternvertreter der fünf Grundschulen an Nahe und Glan Abhilfe. Frank Rumpenhorst/dpa. picture alliance/dpa

Was tun, um sich für die nächsten Glutsommer zu wappnen? Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan sucht nach Lösungen, um die fünf Grundschulen besser für Hitzewellen zu wappnen. Eine Lösung könnte eine Aufrüstung der bestehenden Lüftungsanlagen sein.

Der Hitzesommer hat in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan Schulkinder und Lehrer an die Grenze gebracht. In den aufgeheizten Schulgebäuden war zeitweise kein Unterrichten und Lernen mehr möglich. Für die Elternvertreter aus den fünf Grundschulen waren diese Erfahrungen Anlass, in einem gemeinsamen Brief an die Kommunalpolitik Abhilfe zu fordern.







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