Was tun, um sich für die nächsten Glutsommer zu wappnen? Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan sucht nach Lösungen, um die fünf Grundschulen besser für Hitzewellen zu wappnen. Eine Lösung könnte eine Aufrüstung der bestehenden Lüftungsanlagen sein.
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Der Hitzesommer hat in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan Schulkinder und Lehrer an die Grenze gebracht. In den aufgeheizten Schulgebäuden war zeitweise kein Unterrichten und Lernen mehr möglich. Für die Elternvertreter aus den fünf Grundschulen waren diese Erfahrungen Anlass, in einem gemeinsamen Brief an die Kommunalpolitik Abhilfe zu fordern.