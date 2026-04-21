Schwammregion Soonwald-Nahe So sollen Böden und Vegetation mehr Wasser aufnehmen Jens Fink 21.04.2026, 15:00 Uhr

i Eine einfache, aber wirksame Methode, um wertvolles Wasser im Weinberg länger festzuhalten und zudem Erosion zu verhindern, ist die Bepflanzung der Böden zwischen den Rebzeilen. Jens Fink

Eine neue Internetseite der Hochschule Geisenheim zeigt auf, wie Auswirkungen von Starkregen minimiert werden können. Unter anderem eine Methode: die Bepflanzung der Böden zwischen den Rebzeilen.

Der Klimawandel mit seinen extremen Wetterereignissen wie Starkregen und anhaltende Trockenheit wirkt sich auch in der Nahe-Region auf die Forst- und Landwirtschaft aus. Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, ist es entscheidend, den Wasserrückhalt in der Fläche nachhaltig zu verbessern.







Artikel teilen

Artikel teilen