Eine neue Internetseite der Hochschule Geisenheim zeigt auf, wie Auswirkungen von Starkregen minimiert werden können. Unter anderem eine Methode: die Bepflanzung der Böden zwischen den Rebzeilen.
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Der Klimawandel mit seinen extremen Wetterereignissen wie Starkregen und anhaltende Trockenheit wirkt sich auch in der Nahe-Region auf die Forst- und Landwirtschaft aus. Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, ist es entscheidend, den Wasserrückhalt in der Fläche nachhaltig zu verbessern.