Bad Kreuznach entdeckt die Heilige Hildegard neu – und will zum Pilgerzentrum werden. Eine 53 Kilometer lange Schleife soll Touristen in die Kurstadt locken. Doch lohnt sich das? Die Initiatoren sind überzeugt: „Wir sehen da riesiges Potenzial."
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Im Jahr 2029 feiert man zwischen Disibodenberg und Bingen den 850. Todestag der Heiligen Hildegard – und spätestens bis dahin soll die Kirchenlehrerin und Mystikerin, die den Zusatz „von Bingen“ trägt, auch in und um Bad Kreuznach deutlich spürbarer werden.