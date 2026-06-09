Neue Pilgerwegschleife folgt
So soll Hildegard für Bad Kreuznach wichtig werden
Manuela Gilles (von links), Iris Prencipe und Claudia Holbach bringen mit ihrem Festival im August den Geist von Hildegard von B
Manuela Gilles (von links), Iris Prencipe und Claudia Holbach bringen mit ihrem Festival im August den Geist von Hildegard von Bingen in den Bad Kreuznacher Kurpark. Das Event soll mit dazu beitragen, die Heilige auch für die Kurstadt touristisch zu nutzen.
Marian Ristow

Bad Kreuznach entdeckt die Heilige Hildegard neu – und will zum Pilgerzentrum werden. Eine 53 Kilometer lange Schleife soll Touristen in die Kurstadt locken. Doch lohnt sich das? Die Initiatoren sind überzeugt: „Wir sehen da riesiges Potenzial."

Lesezeit 2 Minuten
Im Jahr 2029 feiert man zwischen Disibodenberg und Bingen den 850. Todestag der Heiligen Hildegard – und spätestens bis dahin soll die Kirchenlehrerin und Mystikerin, die den Zusatz „von Bingen“ trägt, auch in und um Bad Kreuznach deutlich spürbarer werden.

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