E-Scooter im Fokus
So soll das Sicherheitsgefühl in Bad Kreuznach steigen
Wollen für ein höheres Sicherheitsgefühl im Kreis sorgen (von links): Polizeidirektor Sebastian Schick, Leiter der Polizeidirekt
Wollen für ein höheres Sicherheitsgefühl im Kreis sorgen (von links): Polizeidirektor Sebastian Schick, Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, Emanuel Letz, Oberbürgermeister der Stadt Bad Kreuznach, Bettina Dickes, Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, und Polizeioberrat Holger Bloßfeld, Vertreter der Bundespolizei, die für den Bad Kreuznacher Bahnhof zuständig ist.
Marian Ristow

Bad Kreuznach startet eine Offensive für mehr Sicherheit: Polizei, Kreis und Stadt ziehen an einem Strang – mit mehr Kontrollen, Prävention und Bürgernähe. Doch warum fühlen sich viele trotzdem unsicher?

Lesezeit 2 Minuten
Mehr kontrollieren und mehr informieren will künftig ein Bündnis aus Polizei, Kreis und Stadt. Polizeidirektor Sebastian Schick, Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, deren Zuständigkeitsgebiet von Bingen bis nach Kirn reicht, Polizeioberrat Holger Bloßfeld als Vertreter der Bundespolizei, die für den Bahnhof in Bad Kreuznach zuständig ist, Landrätin Bettina Dickes sowie Emanuel Letz, Oberbürgermeister der Stadt Bad Kreuznach, haben dazu am ...
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