So schnell ist die Demokratie: Stadt gibt Gas für Wahl

Die Zeit bis zur Bundestagswahl ist knapp – vor allem für Briefwähler. Im Stadthaus an der Bad Kreuznacher Hochstraße laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Für die Mitarbeiter heißt das: Arbeiten am Wochenende und an den Abenden ist eingepreist.