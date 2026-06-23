Nach 40 Jahren in Sobernheim
So sagt Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel Adieu
Im Gottesdienst in der voll besetzten Matthiaskirche verabschiedeten die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde Pfarrerin Ulrike S
Im Gottesdienst in der voll besetzten Matthiaskirche verabschiedeten die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel (vorne rechts) in den Ruhestand.
Marion Unger. Unger

Sie war 40 Jahre lang Pfarrerin in Bad Sobernheim. Nun nimmt Ulrike Scholtheis-Wenzel Abschied von ihrem Amt und von Bad Sobernheim. Ihre Gemeinde und die Bad Sobernheimer bescherten ihr einen bewegenden Abschied.

Lesezeit 3 Minuten
Nach mehr als 40 Jahren als Pfarrerin verabschiedete die evangelische Paul-Schneider-Gemeinde Ulrike Scholtheis-Wenzel in den Ruhestand. Das Presbyterium, Kolleginnen und Kollegen und die Superintendentin des Kirchenkreises An Nahe und Glan, Astrid Peekhaus, würdigten ihr Engagement, das weit über die Kirchengemeinde hinausreichte.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGlaube & Kirche

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