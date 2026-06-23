Sie war 40 Jahre lang Pfarrerin in Bad Sobernheim. Nun nimmt Ulrike Scholtheis-Wenzel Abschied von ihrem Amt und von Bad Sobernheim. Ihre Gemeinde und die Bad Sobernheimer bescherten ihr einen bewegenden Abschied.
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Nach mehr als 40 Jahren als Pfarrerin verabschiedete die evangelische Paul-Schneider-Gemeinde Ulrike Scholtheis-Wenzel in den Ruhestand. Das Presbyterium, Kolleginnen und Kollegen und die Superintendentin des Kirchenkreises An Nahe und Glan, Astrid Peekhaus, würdigten ihr Engagement, das weit über die Kirchengemeinde hinausreichte.