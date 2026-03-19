Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Markus Kilian
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Wissen Sie schon, wo Sie am Sonntag Ihr Kreuzchen machen? Ein Trost dabei ist, dass von mehreren Kandidaten immer nur einer gewählt werden kann – das befand jedenfalls Mark Twain. Und all diejenigen, die langsam genug von Vorberichten zur Landtagswahl haben, seien unbesorgt: Nach allerlei Steckbriefen, Porträts und Fragerunden von, über und mit den Direktkandidaten soll es in dieser Rubrik diese Woche nicht um Politiker gehen, ...