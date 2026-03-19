Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf
So plant Manuel Anton trotz Nierenschwäche die Hochzeit
Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ...
Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ...
Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Markus Kilian

Lesezeit 2 Minuten
Wissen Sie schon, wo Sie am Sonntag Ihr Kreuzchen machen? Ein Trost dabei ist, dass von mehreren Kandidaten immer nur einer gewählt werden kann – das befand jedenfalls Mark Twain. Und all diejenigen, die langsam genug von Vorberichten zur Landtagswahl haben, seien unbesorgt: Nach allerlei Steckbriefen, Porträts und Fragerunden von, über und mit den Direktkandidaten soll es in dieser Rubrik diese Woche nicht um Politiker gehen, ...

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