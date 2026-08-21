Der Jahrmarkt beginnt
So lief die Weinprobe auf dem neuen Riesenrad
In diesem Jahr wurden von der Stadt (von links) die Feuerwehrmänner Peter Steinbrecher und Tobias Neumann sowie vom DRK Chris S
In diesem Jahr wurden von der Stadt (von links) die Feuerwehrmänner Peter Steinbrecher und Tobias Neumann sowie vom DRK Chris Snehotta und Thorsten Walg zur Weinprobe auf dem Riesenrad eingeladen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Genuss über den Dächern von Bad Kreuznach: Auf dem neuen Riesenrad verkosten Politik, Helfer und Weinfreunde regionale Naheweine. Eine luftige Premiere, die schnell ausverkauft war.

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Auch für Teilnehmer, die seit Jahren so etwas wie ein Abo auf einen Platz bei der Naheweinprobe auf dem Riesenrad haben, war die diesjährige Probe eine Premiere. Sie fand auf dem „EyeCatcher“ (zu deutsch: Blickfang) statt, dem erst im November an die Schaustellerfamilie Willi Kipp ausgelieferten nagelneuen Riesenrad.
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