Genuss über den Dächern von Bad Kreuznach: Auf dem neuen Riesenrad verkosten Politik, Helfer und Weinfreunde regionale Naheweine. Eine luftige Premiere, die schnell ausverkauft war.
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Auch für Teilnehmer, die seit Jahren so etwas wie ein Abo auf einen Platz bei der Naheweinprobe auf dem Riesenrad haben, war die diesjährige Probe eine Premiere. Sie fand auf dem „EyeCatcher“ (zu deutsch: Blickfang) statt, dem erst im November an die Schaustellerfamilie Willi Kipp ausgelieferten nagelneuen Riesenrad.