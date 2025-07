Am Sonntag gegen 16.45 Uhr erreichte eine heftige Gewitterfront, aus dem Kreis Birkenfeld kommend, den Landkreis Bad Kreuznach. Innerhalb von rund 30 Minuten kam es zu starkem Regen, stürmischem Wind, Blitz und Donner – das Wettergeschehen führte in mehreren Gemeinden zu erheblichen Schäden und Einsätzen für die örtlichen Feuerwehren. Zahlreiche Einsatzkräfte im gesamten Kreisgebiet mussten ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen, Wasser aus Kellern zu pumpen und Gefahrenstellen zu sichern.

Die Feuerwehrkräfte in der Stadt Bad Kreuznach warne zwischen 17 und 19 Uhr im Einsatz, wurden zu insgesamt neun Einsätzen alarmiert. In der Dürerstraße fiel ein Baum auf einen parkenden Pkw und beschädigte diesen. Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert und zur Seite geräumt. In der Gluckstraße fiel ein Baum hinter einem Mehrfamilienhaus im Garten um. Da dieser keine Gefahr darstellte, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Hohe Bell“ flog durch den Sturm eine Dachluke weg.

i Nahe des Spielplatzes in der Herlesweidensiedlung in Bad Kreuznach war ein Ast auf die Straße gekracht. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Da keine Absturzgefahr mehr bestand und die Anwohner selbst zurechtkamen, musste auch hier die Feuerwehr nicht eingreifen. Am Spielplatz Herlesweiden brach ein Ast ab. Er wurde mit der Motorsäge zerkleinert und zur Seite geräumt. Auf der Salinenstraße wurden an zwei Stellen Äste auf der Fahrbahn gemeldet, die bereits von Passanten zur Seite gezogen wurden und keinen Einsatz der Feuerwehr erforderten. Im Brückes und an der Bushaltestelle auf der Salinenstraße kurz vor der Salinenbrücke war die Fahrbahn aufgrund verstopfter Kanaleinläufe überflutet. Nachdem die Schmutzfangkörbe im Brückes herausgehoben wurden, konnte das Wasser wieder abfließen. In der Salinenstraße war das Wasser bereits alleine abgelaufen.

i Auch in der Dürerstraße kam es zu einem Astbruch. Ein Auto wurde beschädigt. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

In der Albrechtstraße brach ein Ast ab und versperrte die einzige Zufahrt zu den dahinter befindlichen Grundstücken. Der Ast wurde mit der Motorsäge zerkleinert und zur Seite geräumt. Die Feuerwehreinsatzzentrale war ab dem ersten Alarm mit ausreichend Kräften und dem stellvertretenden Wehrleiter Kai Mathias besetzt, um die gleichzeitig anfallenden Einsätze zügig abarbeiten zu können.

In der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg war einiges zu tun. Die erste Alarmierung erfolgte um 17.22 Uhr für die Einheit in Langenlonsheim. In der Ortslage war ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt, in dem sich noch Personen befanden. Die Insassen wurden vor Ort durch die Feuerwehr betreut, blieben jedoch unverletzt, berichtet die Feuerwehr der VG in einer Pressemeldung.

i Umgestürzter Bäume wie hier waren keine Seltenheit in der VG Langenlonsheim-Stromberg. Einsatzkräfte waren gefordert, um die Verkehrswege freizuräumen. Stefan Bussmann

Im weiteren Verlauf wurde die Feuerwehr Langenlonsheim zu fünf weiteren Einsätzen alarmiert. Neben der Beseitigung von umgestürzten Bäumen und herabgestürzten Ästen musste auch eine Verkehrsabsicherung aufgrund loser Dachziegel eingerichtet werden.

i Sogar einzelne Dächer wurden abgedeckt. Stefan Bussmann

Die Feuerwehreinsatzzentrale Langenlonsheim übernahm die rückwärtige Führungsunterstützung für fünf weitere Einsätze in der Verbandsgemeinde. Die Einheit in Bretzenheim wurde zu zwei witterungsbedingten Einsätzen alarmiert. Zudem waren die Einheiten in Laubenheim, Guldental und Windesheim jeweils wegen umgestürzter Bäume im Einsatz. Der letzte Einsatz wurde gegen 21.30 Uhr abgeschlossen.

Auch in der Stadt Kirn war die Feuerwehr mehrfach gefordert: Am Lohweg stürzte ein großer Baum um. Weitere Bäume fielen in der Fußgängerzone Steinweg sowie entlang der stark befahrenen Bundesstraße 41.

i Auch in der Kirner Fußgängerzone riss der Sturm einen Baum um. Sebastian Schmitt

Förster Tobias Helfenstein kündigte an, dass der Lohweg im Winter umfangreich gesichert werden soll. „Wir planen eine großflächige Rückschnittaktion des Bewuchses entlang des Weges, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten“, erklärte Helfenstein.

Aus Hennweiler meldete Horst Fey eine Niederschlagsmenge von sechs Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Glücklicherweise wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern in vielen Orten weiterhin an. /