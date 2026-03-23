Bad Kreuznach verliert Laden
So lief der letzte Verkaufstag der Schleiferei Seebauer
Zahlreiche Kunden nutzten am letzten Verkaufstag noch einmal die Gelegenheit, im Geschäft von Inge Seebauer (rechts) einzukaufen
Zahlreiche Kunden nutzten am letzten Verkaufstag noch einmal die Gelegenheit, im Geschäft von Inge Seebauer (rechts) einzukaufen.
Jens Fink

Nach 46 Jahren schließt die Schleiferei Seebauer in Bad Kreuznach. Am letzten Tag strömen Stammkunden und Auswärtige vorbei, Erinnerungen und besondere Messer prägen einen persönlich geprägten Abschied.

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Erst wenn etwas nicht mehr da ist, wird es am meisten vermisst. So sahen es auch zahlreiche Kunden, die am letzten Verkaufstag in der Schleiferei Seebauer vorbeikamen, um Inge Seebauer Lebewohl zu sagen und ein letztes Mal einzukaufen.„Scheren, Taschenmesser, Küchenmesser, Ersatzteile – heute geht wirklich noch einmal alles“, bilanzierte Inge Seebauer.

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