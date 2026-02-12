Liveticker zum Nachlesen
So lief der Altweiberdonnerstag im Kreuznacher Käfig
Der Käfig ist bei den Fastnachtern aus nah und fern längst Kult, hier steigt an Altweiber die größte Party der Region.
Cordula Kabasch

Bad Kreuznach feierte den größten Narrenspaß der Region: Ab 11.11 Uhr wurde der Kornmarkt zum Epizentrum der Fastnacht. Mit Umzug, Showtänzen und der Krönung der Colombina Cruciniacum.

Der Liveticker zum Nachlesen.

