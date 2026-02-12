Liveticker zum NachlesenSo lief der Altweiberdonnerstag im Kreuznacher KäfigLena Reuther Marian Ristow 12.02.2026, 12:30 UhriDer Käfig ist bei den Fastnachtern aus nah und fern längst Kult, hier steigt an Altweiber die größte Party der Region. Cordula KabaschBad Kreuznach feierte den größten Narrenspaß der Region: Ab 11.11 Uhr wurde der Kornmarkt zum Epizentrum der Fastnacht. Mit Umzug, Showtänzen und der Krönung der Colombina Cruciniacum.Aktualisiert am 12. Februar 2026 20:40 Uhr Der Liveticker zum Nachlesen. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterOeffentlicher AnzeigerKarneval