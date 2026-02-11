Infoabend in Lauterecken So können Herden vor dem Wolf geschützt werden Andrea Brand 11.02.2026, 21:00 Uhr

i Die Besucher haben die Gelegenheit sich verschiedene Zaunsysteme anzuschauen Andrea Brand

Der Wolf kommt näher – doch wie schützt man Weidetiere wirklich? In Lauterecken zeigte sich: Viele Lösungen klingen einfacher, als sie sind. Warum selbst bewährte Zäune plötzlich nicht mehr ausreichen und welche Förderung jetzt hilft.

Der Grafensaal im Veldenzschloss Lauterecken war am Montagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stuhlreihen reichten längst nicht aus, sodass viele Besucherinnen und Besucher dicht gedrängt standen, einige sogar im Vorraum. Andere nutzten die Gelegenheit, sich bereits vor Beginn die im Nebenraum aufgebauten Musterzäune anzuschauen, die als praktisches Anschauungsmaterial dienten.







