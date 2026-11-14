Jahrelang wurde über die Schließung der Saunalandschaft mitten im Kurviertel gestritten. Nun ist das Ende der Wellnessoase besiegelt, zum 30. Juni 2027 ist Schluss. Die Weichen dafür wurden letztlich in wenigen Wochen gestellt. Wir blicken zurück.
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Der letzte Aufguss im Bad Kreuznacher Bäderhaus findet am 30. Juni 2027 statt. Dann werden sich die Türen der Saunalandschaft schließen. Der Grund: Die Wellnessoase im Herzen des Kurviertels kostet die Stadt Jahr um Jahr Millionen Euro. Schon lange wird ums Bäderhaus gestritten, seine Schließung immer wieder thematisiert.