Defizitäre Saunalandschaft So kam es zur Schließung des Kreuznacher Bäderhauses Markus Kilian 14.11.2026, 11:00 Uhr

i Noch ist das Bäderhaus im Bad Kreuznacher Kurviertel geöffnet, doch zum 30. Juni 2027 wird es schließen. Die Stadt zahlt für die defizitäre Saunalandschaft seit Jahren Millionen Euro drauf. Heidrun Braun

Jahrelang wurde über die Schließung der Saunalandschaft mitten im Kurviertel gestritten. Nun ist das Ende der Wellnessoase besiegelt, zum 30. Juni 2027 ist Schluss. Die Weichen dafür wurden letztlich in wenigen Wochen gestellt. Wir blicken zurück.

Der letzte Aufguss im Bad Kreuznacher Bäderhaus findet am 30. Juni 2027 statt. Dann werden sich die Türen der Saunalandschaft schließen. Der Grund: Die Wellnessoase im Herzen des Kurviertels kostet die Stadt Jahr um Jahr Millionen Euro. Schon lange wird ums Bäderhaus gestritten, seine Schließung immer wieder thematisiert.







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