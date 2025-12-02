Kontrolle und Aufklärung So kämpft Bad Kreuznach gegen den illegalen Müll Markus Kilian 02.12.2025, 13:00 Uhr

i Im Frühjahr 2023 hat die Stadt Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt illegal abgelagerten Müll medienwirksam aufgestellt. Mit der Aktion wollte man weiter für das Problem sensibilisieren. Schon seit Jahren kämpft die Kurstadt gegen den Unrat. Markus Kilian

Die Kurstadt ist nicht die einzige, in der viel Unrat illegal entsorgt wird. In anderen Kommunen sollen sogenannte Waste Watcher für mehr Sauberkeit sorgen. Wie will die Kurstadt den weiter steigenden Müllmengen Herr werden?

Sie patrouillieren durch die Innenstadt, prüfen Abfallhotspots, dokumentieren illegal abgelegten Unrat und erklären an Ort und Stelle, wie umweltfreundliche Entsorgung funktioniert: Die Waste Watcher („Müll-Beobachter“), meist Mitarbeiter des Ordnungsamts, sind bereits in Städten wie Heilbronn, Hamburg und Pforzheim unterwegs, um die Innenstädte spürbar sauber(er) zu halten.







