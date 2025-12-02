So kämpft Bad Kreuznach gegen den illegalen Müll

Die Kurstadt ist nicht die einzige, in der viel Unrat illegal entsorgt wird. In anderen Kommunen sollen sogenannte Waste Watcher für mehr Sauberkeit sorgen. Wie will die Kurstadt den weiter steigenden Müllmengen Herr werden?
Sie patrouillieren durch die Innenstadt, prüfen Abfallhotspots, dokumentieren illegal abgelegten Unrat und erklären an Ort und Stelle, wie umweltfreundliche Entsorgung funktioniert: Die Waste Watcher („Müll-Beobachter“), meist Mitarbeiter des Ordnungsamts, sind bereits in Städten wie Heilbronn, Hamburg und Pforzheim unterwegs, um die Innenstädte spürbar sauber(er) zu halten.