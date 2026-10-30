Lions Club Bad Kreuznach
So gewinnen Sie mit dem Original-Lions-Adventskalender
Das Kalender-Team des Lions Clubs Bad Kreuznach war auch in diesem Jahr wieder fleißig: Nicole Kallinowsky (von links), Jochen K
Das Kalender-Team des Lions Clubs Bad Kreuznach war auch in diesem Jahr wieder fleißig: Nicole Kallinowsky (von links), Jochen Kallinowsky, Sylvia Krause, Präsident Thomas Krause, Ingrid Meffert, Dieter Meffert und Ralf Gabler. Ab heute ist der Kalender im Verkauf.
Marian Ristow

850 Preise im Wert von 47.000 Euro – der Kreuznacher Adventskalender startet mit neuen Rekorden. Wer schnappt sich die attraktivsten Gewinne? Jetzt heißt es: Schnell sein, denn die Kalender sind heiß begehrt.

Lesezeit 2 Minuten
Lange erwartet und herbeigesehnt: Am heutigen Freitag startet der Vorverkauf des Adventskalenders des Lions Clubs Bad Kreuznach. Damit geht der 8000 Exemplare starke „Kreuznacher Adventskalender 2026 – das Original“ – diesen Zusatz trägt er, weil er der älteste Kalender seiner Art in diesen Gefilden ist – in sein 17.
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