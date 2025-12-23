Nach der Winterpause So geht es am Rupertsberger Kreisel weiter Edgar Daudistel 23.12.2025, 11:00 Uhr

i Bingen. Umbau des Knotenpunktes B9 (Koblenzer Straße) / B48 (Drususstraße) / L214 (Stromberger Straße) zum sogenannten Rupertsberger Kreisel geht ab Freitag, 19. Dezember 2025, in die Winterpause. Edgar Daudistel

Bis Februar 2026 sollen die Bauarbeiten ruhen, dann müssen sich Verkehrsteilnehmer auf einige Einschränkungen vorbereiten. Was am Rupertsberger Kreisel für das Jahr 2026 geplant ist.

. Der Umbau des Knotenpunktes B9 (Koblenzer Straße), B48 (Drususstraße) und L214 (Stromberger Straße) zum sogenannten Rupertsberger Kreisel geht ab Freitag, 19. Dezember, in die Winterpause. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt mit, dass die Bauarbeiten bis in die erste Hälfte des Februars 2026 ruhen.







