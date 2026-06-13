Drogenkontrolltag in Bingen
So gehen der Polizei berauschte Fahrer ins Netz
Am Aral-Kreisel in Bingen wurden die Autofahrer von der Polizei herausgewunken.
Am Aral-Kreisel in Bingen wurden die Autofahrer von der Polizei herausgewunken.
Edgar Daudistel

Mit Alkohol, Cannabis oder anderen Drogen hinterm Steuer: Laut Polizei ist das eine der Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Ein solcher Fahrer ging der Polizei beim Kontrolltag in Bingen ins Netz. Außerdem eine ganze Reihe von Gurtsündern.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem groß angelegten Drogenkontrolltag hat die Polizeidirektion Bad Kreuznach am Mittwoch die Verkehrssicherheit in der Region in den Mittelpunkt gestellt. Zwischen 10 und 18 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bingen, Kirn und Bad Kreuznach insgesamt 236 Fahrzeuge in Büdesheim und Kempten.

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