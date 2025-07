Großer Bahnhof für den Grande Senior der Kommunalpolitik in Wallhausen, der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim und darüber hinaus, Ehrenamtler und Ortsbürgermeister im Ruhestand Franz-Josef Jost, der im Weinhof Jäckel seinen 80. Geburtstag mit mehr als 150 Gästen gefeiert hat – allen voran die Präsidentin des Deutschen Bundestags und heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner, Landrätin Bettina Dickes, VG-Bürgermeister Markus Lüttger, der Erste VG-Beigeordnete Heinz-Martin Schwerbel, Ortsbürgermeister Christoph Jäckel, der Ortsbürgermeister aus Wallhausen/Hohenlohe Andreas Frickinger, Michael Prinz zu Salm-Salm und Sohn Constantin, Familie, Verwandte, Freunde, langjährige Weggefährten und Vertreter der örtlichen Vereine.

Die Rednerliste eröffnete der Bruder des Jubilars Gerhard Jost, der über all das sprach, was das Miteinander im Leben ausmacht. Dabei stellte er klar: „Der Herbst des Lebens ist eine schöne Zeit, es ist zwar kein Sommer mehr, aber auch noch lange nicht Winter.“ Unter großem Beifall betonte Gerhard Jost: „Franz-Josef, du bist ein Segen für deine Familie und für Wallhausen.“

„Du zeigtest nicht nur Weitblick in der Dorfplanung, sondern auch soziales Verantwortungsbewusstsein. Lieber Franz-Josef, du hast nicht nur eine Vielzahl in Projekten initiiert, sondern vor allem den Geist von Zusammenhalt und gelebter Gemeinschaft in Wallhausen lebendig gehalten.“

Der nachfolgende Wallhäuser Ortsbürgermeister Christoph Jäckel

Im Mittelpunkt der Feier stand einmal mehr die Ernennung von Jost zum Ehrenbürger von Wallhausen durch seinen Nachfolger im Amt des Ortsbürgermeisters Christoph Jäckel. Der zeigte sich stolz, nach Ortsbürgermeister Cremer in den 30er-Jahren und VG-Bürgermeister Franz Haas in den 90er-Jahren Franz-Josef Jost auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats diese hohe Ehre zuteilwerden zu lassen. In seiner von Beifall begleiteten Laudatio ließ Jäckel einige markante Punkte der Schaffenskraft von Jost Revue passieren und betonte: „Als Ortsbürgermeister hast du mit deinem Weitblick und deiner Tatkraft zahlreiche Projekte umgesetzt, die bis heute unser gemeinsames Leben bereichert. Du zeigtest nicht nur Weitblick in der Dorfplanung, sondern auch soziales Verantwortungsbewusstsein. Lieber Franz-Josef, du hast nicht nur eine Vielzahl in Projekten initiiert, sondern vor allem den Geist von Zusammenhalt und gelebter Gemeinschaft in Wallhausen lebendig gehalten.“

Markus Lüttger, der Jost die Glückwünsche der VG überbrachte, skizzierte den Jubilar so: „Seit deiner Zeit als Revierförster gab es bis heute für dich nur noch Wallhausen.“ Die Landrätin nahm den Faden auf. Ihr Credo: „Du, Franz-Josef, bist ein toller Mensch, du hast dich komplett für Wallhausen eingesetzt.“ Bundestagspräsidentin Julia Klöckner legte nach: „Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft ist etwas ganz Besonderes, zumal du sehr viel für Wallhausen getan hast.“ Jost zeigte sich sichtlich gerührt, fand herzliche Worte des Danks, die allen galten, die gekommen waren, insbesondere seiner Ehefrau Marliese und der ganzen Familie. Zur Gratulantenschar gehörte auch der MV Wallhausen, der flott aufspielte, und die Akteure vom Staatstheater Wallhausen, die nicht nur mit ihren „Schlagerstars“ Helene Fischer oder Nena den Vogel abschossen und für Beifallsstürme und Lacher sorgten.