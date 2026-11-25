Ehrungen beim Kommersabend So feiert der SV Medard die 125 Jahre Vereinsgeschichte 25.11.2026, 16:00 Uhr

i Axel Geib (rechts) ist seit 2001 Leiter der Abteilung Tischtennis im SV Medard. Er wurde von Andreas Leyser, dem stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden des Sportbundes Pfalz, mit der bronzenen Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet. Roswitha Kexel

125 Jahre SV Medard und 50 Jahre Tischtennis: Beim Kommersabend wurde Vereinsgeschichte lebendig. Ehrungen, sportliche Einlagen und die Vorstellung der Chronik boten bewegende Momente – und es gab eine überraschende Ankündigung.

Der SV Medard ist mehr als nur ein Sportverein, er ist ein Stück Heimat – das wurde beim Kommersabend zum 125-jährigen Bestehen des SV Medard und zum 50-jährigen Bestehen der Tischtennisabteilung eindrucksvoll unterstrichen. Unter dem Motto „Was uns verbindet, das bleibt!







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