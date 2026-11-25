So feiert der SV Medard die 125 Jahre Vereinsgeschichte
125 Jahre SV Medard und 50 Jahre Tischtennis: Beim Kommersabend wurde Vereinsgeschichte lebendig. Ehrungen, sportliche Einlagen und die Vorstellung der Chronik boten bewegende Momente – und es gab eine überraschende Ankündigung.
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Der SV Medard ist mehr als nur ein Sportverein, er ist ein Stück Heimat – das wurde beim Kommersabend zum 125-jährigen Bestehen des SV Medard und zum 50-jährigen Bestehen der Tischtennisabteilung eindrucksvoll unterstrichen. Unter dem Motto „Was uns verbindet, das bleibt!